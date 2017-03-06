Жители дома на улице Исполкомской жалуются на снос старинной плитки

Жители дома №5 по улице Исполкомской сообщают о том, что в их парадной рабочие ломают закрашенную старинную настенную керамическую плитку. Как сообщает пользователь «ВКонтакте» Роман Везинин, рабочие также пытались снять с полов старинный кафель.

«Их попытка не увенчалась особым успехом, так как плитка держится очень хорошо. Но думаю рабочие добьются желаемого успеха. Им плевать, что это культурное наследие - нужно делать ремонт и они его делают», - рассказал Везинин.

Фото: vk.com/vezenin

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что их представители на выходных уже выезжали по этому адресу. О ее результатах в КГИОП обещали сообщить позже.

Дом по адресу Исполкомская улица, 5, внесен в список объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Он был построен построен в 1910—1911 годы по проекту Николая Де Рошефора.