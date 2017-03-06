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Инвалиды раскритиковали «Зенит-арену»

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© Фото: НТВ

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Людям с ограниченными возможностями трудно передвигаться по стадиону.

Визит на «Зенит-арену» инвалидов-общественников выявил большое количество недостатков. По словам активистов, на данный момент стадион не приспособлен к тому, чтобы его посещали люди с ограниченными возможностями.

На спортивном сооружении побывали представители движений и организаций «Красивый Петербург», «На коляске без барьеров», «Недоступная среда» и фонда «Городские проекты» в Петербурге.

Активист-эксперт в области формирования программы «Доступная среда» Василий Бондарев на своей странице в «ВКонтате» указал на недостатки стадиона. «Пандус от парковки - я чуть в обморок не упал. На данном этапе нет никакой навигации, в том числе и для слепых. Сказали, что закупают и проводят аукционы», - написал активист.

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Бондарев разместил на своей странице в социальной сети фотографии пандусов на «Зенит-арене», которые, по его замечанию, непригодны для использования.

Фото: vk.com/vasily_vladimirovich2014
 

Как сообщила пресс-служба Смольного, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин согласился с активистами,что работы по навигации пока еще не выполнены, и полноценная навигация, в том числе для инвалидов, появится до конца апреля.
Всего на стадионе предусмотрено 560 мест для инвалидов. Из них 266 расчитаны для колясочников.

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