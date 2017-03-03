Топ-10 улиц Петербурга с самыми необычными названиями

Нефтяная дорога

Несмотря на то, что черное золото в Петербурге и его окрестностях не добывают, от Набережной Обводного канала до улицы Самойловой вдоль железной дороги проходит Нефтяная дорога. На ней располагается Платформа Навалочная и памятник Танк Т-80.

Первое название этого проезда - Безымянная дорога. В начале XX века он был переименован в Нобелевскую дорогу в честь изобретателя динамита Альфреда Нобеля, который владел находящимися поблизости складами керосина.

Современное название Нефтяная дорога получила в 1935 году - рядом находились нефтяные склады.



Основной боевой танк Т-80БВ - Нефтяная дорога, 3«а». Фото: smartwalks.ru

Бармалеева улица

Улица с этим названием проходит по Петроградской стороне от Большой Пушкарской улицы до Чкаловского и Левашовского проспектов.

Есть несколько версий того, откуда у улицы столь необычное название. По одной версии, купец Бармалеев держал здесь склады еще в начале царствования Екатерины Великой. По другой, улица названа в конце XVIII века по фамилии майора или подполковника Степана Бармалеева. Впрочем, эти версии не противоречат друг другу.

Есть еще одна альтернативная версия. Согласно ней, название произошло от искаженной фамилии переселенца из Англии Бромле. Эта версия не находит подтверждения в исторических документах и ,по мнению многих, является плодом догадки Корнея Чуковского.

Кстати, именно название этой улицы, на которой он когда-то и жил, послужило основой для создания образа страшного разбойника Бармалея, которого многие из нас помнят с детства.



Фото: photoprogulki.narod.ru

Дорога на Турухтанные острова

Этот проезд, который проходит от проспекта Стачек за проспект Маршала Жукова, носит самое длинное название в Петербурге. Оно возникло в 1930-е годы и происходит от названия местности.

Само название Турухтанные острова возникло в XVIII веке. Происходит от искажённой формы слова «крахмал» (по схеме «крахмал» — «крухтмал» — «трухман» — «трухтан») под влиянием слова «турухтан» (разновидность кулика). Поблизости с 1720 года располагалась фабрика по производству крахмала и пудры.



Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / Vikipedia

Зверинская улица

Если вы считаете, что название этой улицы дано в честь некого Зверинского, то глубоко ошибаетесь. Все гораздо проще.

С 1732 года улица называлась Большой Никольской — по храму «Никола-на-Мокрушах», находившемуся в начале XVIII века поблизости от места нынешнего Князь-Владимирского собора. Название Зверинская она получила в 1871 года по расположенному в ее створе главному входу в Зоологический сад.



Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / Vikipedia

Опытная улица

Опытная улица находится в районе муниципального округа Красногвардейского района Петербурга (Ржевки) и выходит из тупика, пересекаясь с Андреевской улицей.

Первое название улицы — Николаевская. Оно появилось в начале XX века, когда улицу назвали именем землевладельца.

Но в феврале 1939 года было решено переименовать улицы, содержащие в названиях имена предателей и «врагов народа». Откуда произошло современное название — загадка.

Детская улица

Эту улицу на Васильевском острове проложили в начале XIX века, когда территорию Смоленского поля стали отдавать под застройку. Изначально Детская носила название «Вновь проложенной» улицы и начиналась от Большого проспекта Васильевского острова.

В 1871 году по предложению администрации города название изменилось, и улицу стали называть Княгининской, а уже в 1903 году специально для благотворительного общества «Ясли» на Детской построили один из первых детских садов. Нынешнее название улица носит с 1922 года.



Фото: Peterburg23 / Vikipedia

Рядовая улица

Ничем непримечательная, обычная улица в Приморском районе Петербурга носит скромное название Рядовая. Добавить тут, в общем-то, нечего.



Старый дом на Рядовой улице. Фото: panoramio.com

Прямой проспект

В противовес Ломаной улице (которое также есть в Северной столице) в Невском районе Петербурга находится Прямой проспект. Его название объясняется просто - это был самый прямой проезд, без изгибов и поворотов в деревне Щемиловке в конце XIX века.

Счастливая улица

Эта улица проходит от бульвара Новаторов до проспекта Народного Ополчения. Изначально Счастливая улица возникла в начале XX века в одной из пригородных (на тот момент) местностей Петербурга — Автово, недалеко от современной Комсомольской площади. Название, вероятно, возникло как эмоциональное выражение состояния владельцев домов, построенных в этом месте одним из первых Обществ собственников жилищ.

В январе 1964 года Счастливая улица, проходившая в районе Автово, была упразднена и одновременно это название получил новый проезд в Дачном. В решении было указано, что наименованная улица получила свое название по прежней Счастливой улице, «снесенной при подготовке к обороне Петрограда в 1919 году», хотя прежняя Счастливая улица в действительности формально существовала после обороны Петрограда еще сорок пять лет.



Фото: gorod.gov.spb.ru

Улица 2-й луч

Разгадка такого странного названия очень проста. В конце XIX века в Невском районе пытались сделать Стеклянный городок, где вместо улиц предполагались «лучи». В то время уже существовал 1-й, 3-й и 5-й лучи.

Но проект закрыли, а улицы уже успели потерять свои названия в процессе объединении с другими. Остался только 2-й луч.



Фото: serguntius.livejournal.com