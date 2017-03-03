В Киеве отменили концерт Орбакайте из-за "возмущения общественности"

Концерт российской певицы Кристины Орбакайте, который был запланирован на 6 марта в Киеве, был отменен организаторами, сообщается на сайте национального дворца искусств «Украина».

«Находясь в условиях внешней военной агрессии и принимая во внимание общее возмущение общественности… администрация национального дворца искусств «Украина» сообщает, что организаторы запланированного на 6 марта 2017 года концерта Кристины Орбакайте пока переносят дату этого мероприятия на 26 сентября 2017 года», — сообщили в Нацдворце.

Организаторы концерта сообщают, что все купленные билеты на концерт Орбакайте будут действительны в сентябре 2017 года.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что Орбакайте запретили въезд на Украину. По информации украинских изданий, такое решение было принято из-за выступления певицы в Крыму в 2014 году.

Ранее сообщалось, что въезд на территорию Украины запрещен более 140 российским деятелям культуры.