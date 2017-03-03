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Картина дня: неполадки в метро и иск по Исаакию

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© Фото: РБК

Темы дня

Почему поезда по «оранжевой» ветке метро ездили с задержкой, и когда суд рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали неполадки поезда метро, который следовал по «оранжевой» ветке. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (10:05), «Санкт-Петербург.ру» (10:15) и «Невские новости» (10:40).

Поломка произошла около 9:40. Поезд вышел из строя на станции метро "Ладожская". Состав сломался во время высаживания пассажиров. 

В итоге неисправный поезд был отправлен в депо. Задержка в движении составила не более 10-15 минут.

Кстати, несколько дней назад, 28 февраля, движение поездов "зависло" также на "синей" ветке метро Петербурга. Тогда на некоторых станциях образовалось сильное столпотворение.

Еще одной популярной темой стало известие о том, что Смольнинский суд рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Первыми об этом написали dp.ru (12.50), «Фонтанка» (13:10) и «Санкт-Петербург.ру» (13:15).

Истцом выступает петербуржец Сергей Бакешин. По его мнению, Смольный нарушает права граждан на приобщение к культурным ценностям, поскольку "музей Исаакиевский собор перестает существовать", а федеральное законодательство не допускает передачу коллекций в безвозмездное пользование религиозным организациям. Теперь Смольнинский суд рассмотрит его иск 13 марта.

Ранее Василеостровский районный суд уже отказался рассматривать иск к Смольному об оспаривании передачи Исаакиевского собора РПЦ. В суде решили, что документ, опубликованный Смольным, не является решением о передаче собора РПЦ.

Если передача собора все же произойдет, то формально Исаакий все равно останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет. Речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Самыми оперативными в пятницу, 3 марта, стали «Фонтанка», dp.ru и «Санкт-Петербург.ру».

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