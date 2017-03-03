Картина дня: неполадки в метро и иск по Исаакию

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали неполадки поезда метро, который следовал по «оранжевой» ветке. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (10:05), «Санкт-Петербург.ру» (10:15) и «Невские новости» (10:40).

Поломка произошла около 9:40. Поезд вышел из строя на станции метро "Ладожская". Состав сломался во время высаживания пассажиров.

В итоге неисправный поезд был отправлен в депо. Задержка в движении составила не более 10-15 минут.

Кстати, несколько дней назад, 28 февраля, движение поездов "зависло" также на "синей" ветке метро Петербурга. Тогда на некоторых станциях образовалось сильное столпотворение.

Еще одной популярной темой стало известие о том, что Смольнинский суд рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Первыми об этом написали dp.ru (12.50), «Фонтанка» (13:10) и «Санкт-Петербург.ру» (13:15).

Истцом выступает петербуржец Сергей Бакешин. По его мнению, Смольный нарушает права граждан на приобщение к культурным ценностям, поскольку "музей Исаакиевский собор перестает существовать", а федеральное законодательство не допускает передачу коллекций в безвозмездное пользование религиозным организациям. Теперь Смольнинский суд рассмотрит его иск 13 марта.

Ранее Василеостровский районный суд уже отказался рассматривать иск к Смольному об оспаривании передачи Исаакиевского собора РПЦ. В суде решили, что документ, опубликованный Смольным, не является решением о передаче собора РПЦ.

Если передача собора все же произойдет, то формально Исаакий все равно останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет. Речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Самыми оперативными в пятницу, 3 марта, стали «Фонтанка», dp.ru и «Санкт-Петербург.ру».