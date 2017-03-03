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В честь Юрия Гагарина у Петропавловской крепости появится большая ромашка

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© Фото: spb.kp.ru

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Флешмоб будет посвящен дню рождения первого человека в космосе.

В следующий четверг, 9 марта, в Петропавловской крепости отметят день рождения первого человека в космосе — Юрия Гагарина.

Ровно в полдень 9 марта председатель Комитета по молодежной политике Рената Абдулина произведет выстрел из пушки Петропавловской крепости. Позже собравшихся ожидают приветственные речи ректора ГУАП Юлия Антохина и первого вице-президента Северо-Западной организации Федерации Космонавтики России Олега Мухина.

С помощью прямого включения с борта Международной космической станции участников акции поприветствует российский экипаж 50-й экспедиции МКС, в который входят Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий.

После этого собравшиеся примут участие во флешмобе «Ромашка»,. Именно этот цветок является символом Всемирного фестиваля молодежи и студентов, стартом которого и станет празднование дня рождения Гагарина в Петропавловской крепости. Сам фестиваль пройдет этой осенью в Сочи.

В прошлом году 500 участников акции выстроились в слово «Гагарин» и «космос». Кроме того, в небо были запущены 82 воздушных шара, на которых было написано имя Гагарина.

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