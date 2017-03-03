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Генпрокуратура просит возбудить дело в отношении замглавы СК Петербурга Гилиной

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© Фото: vnovgorod.sledcom.ru

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Ранее ее бывшие коллеги из СК Новгородской области пожаловались на поборы.

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь направил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину постановление, в котором просит организовать уголовное преследование заместителя начальника СК Петербурга Екатерины Гилиной, передает «Фонтанка».

Ранее Генпрокуратура провела проверку по коллективному обращению сотрудников СК Новгородской области, который еще недавно возглавляла Гилина.

Ее бывшие подчиненные рассказывали о бессистемных и беспорядочных кадровых перестановках, запугиваниях сотрудников и их незаконных увольнениях. Кроме того, экс-коллеги Гилиной указали, что на протяжении 2016 года она собрала с них 300 тыс. рублей под предлогом помощи подшефному детскому дому. По их словам, деньги так и не дошли до адресата.

По информации «Фонтанки», в рамках проверки был опрошен и директор подшефного дома-интерната для умственно отсталых детей, который также заявил, что не получил денег.

Ранее Бастрыкину были направлены и другие результаты процессуальных проверок. В частности об оговоре с точки зрения Генпрокуратуры Гилиной своего заместителя Симкина, чтобы скрыть нарушения при приемке нового здания областного управления СК.

В конце декабря 2016 года приказом Александра Бастрыкина Екатерина Гилина с должности исполняющей обязанности начальника СК по Новгородской области переведена на пост четвертого заместителя начальника СК Петербурга Александра Клауса. Перед возвращением Гилиной в Петербург в СМИ появилась информация о коллективной жалобе сотрудников СК Новгородской области по поводу ее работы.

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