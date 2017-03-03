По Большому проспекту Васильевского острова открыто движение

В пятницу, 3 марта, снято ограничение движения транспорта по Большому проспекту Васильевского острова от 22-23 линий до 12-13 линий. Сейчас проезд по данному участку осуществляется в штатном режиме.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила очередной этап реконструкции тепломагистрали «Восточная». В рамках работ энергетики заменили порядка 1,7 тыс. метров трубопровода, шесть тепловых камер и завершили другие этапы необходимых ремонтных работ В настоящий момент нарушенные элементы благоустройства восстановлены.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», с 3 марта полностью закрывается движение по Большому проспекту В.О. от 8-9 до 12-13 линий. Также планируется перекрыть 20-21 линию на участке от наб. Лейтенанта Шмидта до Среднего проспекта.

При этом, по данным ГАТИ, движение по Большому проспекту на участке от Косой линии до 22-23 линии и от 8-9 линии до Кадетской линии, включая перекрестки, будет по-прежнему закрыто. Такая схема движения будет действовать до 14 апреля 2017 года