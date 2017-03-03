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Смольный сдаст под хостелы помещения на Невском и Литейном

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© Фото: spbdisplay.ru

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Стартовая цены сдачи квадратного метра на Невском проспекте — более 18 тыс. рублей в год.

Фонд имущества проведет торги на аренду помещений и зданий в центре Петербурга и его пригородах для хостелов. Комитет по туризма Смольного опубликовал список из 20 нежилых помещений, которые будут сданы под гостиницы.

Стартовая стоимость некоторых из них уже известна. Так аренда 320 квадратных метров на Невском проспекте, 87, обойдется в 6 млн рублей в год. Это 18,6 тыс. за один квадратный метр.

Самый дорогой объект — это расселенное здание на улице Константина Заслонова, 8. В 2000-х его хотели снести под строительство гостиницы. Начальная стоимость 615 квадратных метров на этом участке составляет 6 млн рублей в год.

На торги также выставлен аварийный корпус на Невском проспекте, 106, литера Г.; бывший ЗАГС Петродворцового района на улице Аврова в Петергофе, дворовый флигель на Марата, 28 и другие помещения. В Смольном считают, что часть хостелов может открыться уже к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Ранее город утвердил программу поддержки 3-звездочных гостиниц и хостелов после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете отелей в жилых помещениях. При этом хостелы и мини-гостиницы составляют 17% номерного фонда Петербурга.

В конце сентября прошлого года в Комитете имущественных отношений (КИО) Смольного заявили о намерении дать владельцам хостелов и мини-отелей возможность получить государственные помещения без проведения открытых конкурсов. Позже УФАС предупредило КИО, что они могут нарушить антимонопольное законодательство.

В пятницу, 3 августа, стало известно, что депутаты Госдумы Александр Сидякин и Павел Качкаев подготовили поправки в Жилищный кодекс, которые регламентируют детали работы гостиниц в жилом фонде.

Законопроект указывает, что «допускается использование жилого помещения для осуществления предпринимательской деятельности по оказанию гостиничных услуг, иных услуг размещения при соблюдении правил, установленных правительством Российской Федерации».

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