В феврале в Петербурге сдали 197 новых домов

В феврале 2017 года в Петербурге сдали 197 домов. Это 7685 квартир с учетом индивидуального строительства. Общая площадь построек — 423,5 тыс. квадратных метров жилья.

Лидером по вводу домов в феврале нынешнего года стал Выборгский район - там сдано 25 домов на 3664 квартиры (147 тыс. квадратных метров жилья) .

За ним следует Петроградский район, где введено в эксплуатацию 2 дома на 733 квартиры с большой общей жилой площадью — 111,6 тыс. квадратных метров. Третье место занял Невский район - 3 дома на 1291 квартиру (57,1 тыс. квадратных метров жилой площади).

Также в феврале было сдано 13 объектов общегражданского назначения. Среди них выставочная галерея в Колпинском районе, автозаправочная станция «АЗС № 334» в Кировском районе, объекты социальной инфраструктуры, производственные и коммерческие помещения.