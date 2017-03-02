В петербургском парламенте пообещали принять закон о помощи выпускникам детдомов

Парламентская комиссия по устройству государственной власти поддержала концепцию законопроекта о помощи выпускникам детских домов в Петербурге. При этом, по мнению депутатов, закон нуждается в серьезной доработке, передает АБН.

Автор законопроекта депутат МО «Морские ворота» Сергей Виниченко на заседании комиссии заявлял депутатам о своей компетенции. «Я сам как выпускник детского дома знаю, о чем говорю», - заявил он.

Тем не менее, председатель комиссии Юрий Гладунов раскритиковал муниципала. Поводом для его негодования стали комментарии Виниченко в СМИ о том, что Гладунов накануне, якобы, рекомендовал не принимать «сиротский» законопроект.

Поддержать законопроект в ЗакС пришли детский омбудсмен в Петербурге Светлана Агапитова и начальник отдела городской прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Ольга Качалова. Они заявили, что в Петербурге необходимо создать систему сопровождения выпускников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей.

По окончании дискуссии комиссия решила одобрить концепцию законопроекта Виниченко. «Это не игрушки, это важнейший вопрос. Этот закон нужно принять, и он будет принят. Но в том варианте, в котором он представлен, принять его нельзя», — резюмировал Юрий Гладунов.

Он также добавил, что все, что писали СМИ о нем в контексте обсуждения данной инициативы – «несправедливые обвинения».

Ранее автор законопроекта Виниченко сообщил журналистам, что накануне заседания комиссии Гладунов направил ее участникам проект решения, не рекомендующий принимать данную инициативу.

Закон о постинтернатном сопровождении предполагает создание в Петербурге специальных центров помощи выпускникам детских домов и школ-интернатов.

По официальным данным, в Петербурге проживает около 4 тыс. граждан, имеющих статус выпускников организаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Только 942 из них пользуются услугами социального сопровождения.