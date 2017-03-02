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Новый архитектурный музей может расположиться в Петропавловской крепости

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© Фото: kudago.com

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Другие варианты - Новая Голландия и Конюшенное ведомство.

Вице-губернатор Владимир Кириллов и председатель Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев поддержали идею создания в Петербурге музея, который будет посвящен городской архитектуре и строительным технологиям.

В качестве площадки для размещения музея предложено несколько вариантов. Среди них - территория Петропавловской крепости, бывшее Конюшенное Ведомство и Новая Голландия.

На выездном заседании глава КГА высказал мнение, что в Петербурге накоплено большое количество интересных материалов и фактов, связанных с уникальным архитектурно-историческим наследием. Григорьев считает, что новый музей объединит исторические и современные достижения архитектуры в едином концептуальном пространстве.

Вице-губернатор Кириллов дал поручение председателю КГА сформировать рабочую группу, в состав которой войдут представители профильных комитетов Смольного и другие ответственные специалисты данной сферы.

Членам рабочей группы должны будут разработать проектные решения по созданию концепции выставочного пространства, а также оценить необходимые объемы финансирования будущего строительства.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", комитет по культуре Петербурга опубликовал проект создания музейного культурно-просветительского центра в Конюшенном ведомстве. Проект был совместно разработан комитетом и музеем истории Петербурга.

На территории музейного центра планируется разместить не только выставочные залы, но и информационный центр для туристов, сувенирные магазины, кафе и рестораны.

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