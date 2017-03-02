С начала года цены в магазинах Петербурга выросли на 1,7%

За два месяца 2017 года цены в петербургских магазинах выросли на 1,7%, сообщает Петростат.

Больше остальных подорожал лук. С начала года его стоимость возросла на 11,3%. Также значительно дороже стали картофель и свекла.

Подорожали и молочные продукты. Стоимость сыра и молока стала выше в среднем на 3%. Цены на сахар, гречневую крупу, курицу и яйца, наоборот, за январь и февраль этого года снизились на 1-3%.

Непродовольственные товары в Петербурге подорожали на 0,9%, а цены на различные услуги выросли на 2,7%.

Читайте также:

Петростат: В Петербурге стали реже жениться, но чаще рожать

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в январе 2017 года жители Петербурга стали меньше есть - продажи продуктов питания упали на 8,5%.