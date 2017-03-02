  • 2 Март 2017
USD 03.03.2017 58.4067 0.0291
USD ММВБ 13:17 58.11880  
EUR 03.03.2017 61.5198 -0.0219
EUR ММВБ 13:17 61.2430  
Нефть($) 02.03.2017 55.92 0.71
Нефть(p) 02.03.2017 3266.10 +43.07

Газпромбанк внедрит в Петербурге бесконтактную оплату проезда по банковской карте

Автор:


© Фото: yarus.me

Темы дня

На модернизацию валидаторов во всех автобусах «Пассажиравтотранса» уйдет не менее пяти месяцев.

Газпромбанк станет партнером ГУП «Пассажиравтотранса» по внедрению оплаты проезда бесконтактными банковскими картами по всем маршрутам транспортной компании. Кредитная организация одержала победу в открытом аукционе на оказание услуг эквайринга сроком на три года за 5,35 млн рублей, передает «Коммерсант».

Газпромбанк предложил отчислять комиссионные в размере 2% от стоимости каждой операции и обошел Сбербанк, который просил вознаграждение за свои услуги в 2,1% от транзакции.

Отмечается, что на полную модернизацию валидаторов в автобусах на прием бесконтактных банковских карт уйдет не менее пяти месяцев.

После подписания договора Газпромбанк в течение пяти месяцев обязуется модернизировать один из валидаторов в 1900 автобусах перевозчика на прием бесконтактных банковских карт. Таким обарзом оплатить проезд в автобусе компании можно будет в одно касание, используя технологию PayPass и PayWave.

"Пассажиравтотранс" начал внедрение бесконтактного способа оплаты проезда в 2015 году, запустив для начала пилотный проект. Тогда оплатить проезд банковскими картами можно было на двух маршрутах перевозчика — N 39 и 39Э, соединяющих станцию метро "Московская" и аэропорт Пулково.

По статистике компании, этим способом оплаты в прошлом году воспользовались 23 тыс. пассажиров. Для сравнения: в 2016 году года по всем своим маршрутам "Пассажиравтотранс" перевез 323 млн пассажиров.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm