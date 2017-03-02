Газпромбанк внедрит в Петербурге бесконтактную оплату проезда по банковской карте

Газпромбанк станет партнером ГУП «Пассажиравтотранса» по внедрению оплаты проезда бесконтактными банковскими картами по всем маршрутам транспортной компании. Кредитная организация одержала победу в открытом аукционе на оказание услуг эквайринга сроком на три года за 5,35 млн рублей, передает «Коммерсант».

Газпромбанк предложил отчислять комиссионные в размере 2% от стоимости каждой операции и обошел Сбербанк, который просил вознаграждение за свои услуги в 2,1% от транзакции.

Отмечается, что на полную модернизацию валидаторов в автобусах на прием бесконтактных банковских карт уйдет не менее пяти месяцев.

После подписания договора Газпромбанк в течение пяти месяцев обязуется модернизировать один из валидаторов в 1900 автобусах перевозчика на прием бесконтактных банковских карт. Таким обарзом оплатить проезд в автобусе компании можно будет в одно касание, используя технологию PayPass и PayWave.

"Пассажиравтотранс" начал внедрение бесконтактного способа оплаты проезда в 2015 году, запустив для начала пилотный проект. Тогда оплатить проезд банковскими картами можно было на двух маршрутах перевозчика — N 39 и 39Э, соединяющих станцию метро "Московская" и аэропорт Пулково.

По статистике компании, этим способом оплаты в прошлом году воспользовались 23 тыс. пассажиров. Для сравнения: в 2016 году года по всем своим маршрутам "Пассажиравтотранс" перевез 323 млн пассажиров.