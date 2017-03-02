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Из-за пожара на газопроводе под Гатчиной обесточены несколько поселков

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© Фото: Piter TV

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В целях безопасности отключены несколько линий электропередач.

Из-за взрыва газопровода без электроснабжения остались жители поселков Верево (1507 квартир) и Тайцы (643 домовладения), сообщает пресс-служба «Газпром» в Ленинградской области.

Кроме того, без электричества остаются поселки Малое Верево, Большое Верево и Вайя. В пресс-службе «Ленэнерго» поясняют, что в данный момент специалисты компании организуют резервные схемы электроснабжения для оперативного подключения потребителей.

Нормальная схема электроснабжения района будет восстановлена лишь после завершения ремонтных работ на газопроводе.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», на Ленинградском шоссе в Гатчине в четверг утром, 2 марта, взорвался газопровод. ЧП произошло неподалеку от жилого дома.


Фото: Piter TV
 

По словам очевидцев, издалека были видны мощные языки пламени. Въезд с Ленинградского шоссе на Красносельское шоссе в настоящий момент перекрыт.

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