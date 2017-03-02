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«Закон Яровой» протестируют в нескольких регионах РФ в 2017 году

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© Фото: tvc.ru

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Операторы связи хотят переложить затраты на его реализацию на бюджет.

В правительстве составили график тестирования «закона Яровой», которое будет отрабатывать технологии хранения данных. Тестовый запуск систем хранения рассчитывают провести до 1 августа 2017 года, передает «Коммерсант» со ссылкой на проект предложения рабочей группы «Связь и IT».

Планируется, что в испытаниях будут задействованы не менее десяти операторов связи и пять интернет-площадок. Операторы предложили провести проверку сбора данных в трех-четырех российских регионах, которые выберут госорганы, сообщает издание.

В Минпромторге, Минкомсвязи и ФСБ предлагают до 1 октября 2017 года согласовать требования к оборудованию для сбора и хранения данных, а также сроки и объем хранения.

Операторы связи также хотят переложить на бюджет затраты на реализацию «закона Яровой». По мнению сотовых операторов, эти средства надо заложить в проект бюджета на 2018–2019 годы.

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«Антитеррористические» поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова были приняты в 2016 году. Они обязывают сотовых операторов и интернет-провайдеров до полугода хранить все данные, передаваемые пользователями. Закон вступает в силу летом 2018 года.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 года.

Операторы раскритиковали положения закона, оценив затраты на его исполнение в триллионы рублей. В ходе обсуждений в правительстве было предложено сократить объем собираемых данных в 10 раз, серьезно ограничив их перечень.

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