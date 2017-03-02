Пиотровский поблагодарил Шнурова за позицию по Исаакию

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что благодаря лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову у россиян стало меняться отношение к музеям.

«Спасибо ситуации вокруг Исаакия и Шнуру — слово "музей" стало произноситься с большой буквы. Еще недавно под музеем в общественном сознании подразумевалось либо что-то такое скучное и поганое, либо сокровище, которое надо забрать», - заявил директор Эрмитажа в интервью «Ленте.ру».

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Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру» в феврале Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram видео со стихотворением о передаче Исаакиевского собора РПЦ, в котором традиционно для музыканта присутствовала ненормативная лексика.

Через несколько дней соцсеть удалила ролик, но потом восстановила запись.

Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.

В настоящий момент решается вопрос о проведении референдума о статусе собора.