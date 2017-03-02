«ВКонтакте» будет создавать собственные мини-сериалы

Социальная сеть «ВКонтакте» начала переговоры с продюсерами и телекомпаниями о создании эксклюзивного видеоконтента, сообщают «Ведомости».

Источник издания сообщает, что на начальном этапе социальная сеть готова инвестировать в съемки контента десятки миллионов рублей. Но снимать собственное кино и длинные сериалы "ВКонтакте" не планирует: ее интересуют короткие шоу, скетчкомы, мини-сериалы.

Причина такого решения в том, что дорогие и длительные проекты не смогут окупиться. Затраты на одну серию достигают 100-150 тысяч долларов.

Сообщается, что в данный момент «ВКонтакте» ведет переговоры с «СТС медиа», ЮТВ, ТНТ, «Базелевсом» и другими продюсерскими и ТВ-компаниями.

Ранее «ВКонтакте» стала доступна функция, с помощью которой можно узнать о статусе заказов. Пользователи могут получать информацию о заказах из сервиса «Товары», который соцсеть запустила в декабре прошлого года.

В 2016 году компания заключила договоры с крупнейшими международными музыкальными правообладателями: Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Это позволило «Вконтакте» вернуть раздел «Аудиозаписи» в официальное приложение в AppStore.