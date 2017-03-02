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Опрос: Петербуржцы хотят озеленения Сенной площади

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© Фото: dp.ru

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Но остались довольны демонтажем ларьков.

Жители Петербурга остались довольны тем, что с Сеннаой площади убрали ларьки, но хотят видеть ее озелененной и без звуковой рекламы. Такие данные показал совместный опрос движения «Красивый Петербург», фонда «Городские проекты» и «Открытой Лаборатории Города».

В опросе приняло участие 3500 горожан.

Его результаты показывают, что освобождение Сенной площади от торговых павильонов и ларьков было верным решением с точки зрения большинства опрошенных. Тем не менее, многие из них отмечают недостаток озеленения, отсутствие мест для сидения, обилие рекламы, в том числе звуковой и нелегальной.

Также, по мнению участников опроса, не до конца решены проблемы торговли, присутствия на площади асоциальных элементов общества, уборки территории, в том числе зимней.

Исследование также показало наличие у горожан запроса на инфраструктуру для деятельности, активности на площади, а не просто на создание «красивого и пустого» пространства с зеленью и скамейками.

Отчёт был направлен в Комитет по градостроительству и архитектуре, который ранее уже выразил заинтересованность в данном исследовании.

«Команда проекта рассчитывает, что полученные результаты помогут более грамотно и внимательно спланировать будущее благоустройство площади, в соответствии с реальными запросами петербуржцев», - сообщают организаторы опроса.

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