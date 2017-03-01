На Марсе обнаружены улитки (ВИДЕО)

Фотографии космического зонда американского NASA зафиксировали окаменелости, напоминающие по своему внешнему виду улиток. Странные предметы разбросаны по поверхности Марса. Подборку снимков можно увидеть на видео в YouTube.

Во вторник, 28 февраля, ученые NASA заявили, что по красной планете перемещаются объекты огромных размеров. Специалисты затрудняются ответить, какая сила перемещает предметы на Марсе, однако предположили, что такое явление может быть вызвано внезапными песчаными вихрями.

Руководитель научно-исследовательского общественного объединения "Космопоиск" Вадим Чернобров считает, когда-то на Марсе была жизнь. Во-первых, климат красной планеты был более комфортным, а атмосфера не настолько разряженной. Во-вторых, на Марс, как и на все планеты Солнечной системы, могли попасть споры микроорганизмов, которые дали бы расцвести жизни, передает Metro.