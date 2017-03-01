В США запустили ракету с российским двигателем и спутником-шпионом

США запустили в космос ракету-носитель Atlas V со спутником-шпионом для американской разведки, сообщает ТАСС.

Пуск был осуществлен американской компанией United Launch Alliance (ULA) в 09:51 по местному времени (20:51 МСК) с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

Главная задача ракеты Atlas V — вывести на орбиту спутник NROL-79 Национального управления военно-космической разведки.

Примечательно, что первая ступень ракеты оснащена двигателем РД-180 производства подмосковного предприятия «Энергомаш». Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках в США 101 двигателя РД-180, оцениваемое примерно в миллиард долларов, было заключено еще в 1997 году.

В декабре 2014-го американский Конгресс из-за обострения отношений с Россией ввел запрет на использование этих двигателей после 2019 года, но затем отменил его.

Atlas V — одноразовая ракета космического назначения из семейства Atlas, созданного в 1960-х годах на основе первой межконтинентальной баллистической ракеты США SM-65 Atlas. Ее предназначение — запуск космических аппаратов, в том числе военных.