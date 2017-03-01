Новая сцена МДТ будет достроена за 2 млрд рублей

Северо-Западная дирекция Министерства культуры объявила тендер на завершение строительства новой сцены Малого драматического театра, который располагается на Звенигородской улице Петербурга.

Подрядчик должен будет сдать здание к 14 мая 2018 года. На подачу заявок дается меньше 2 недель — они принимаются до 13 марта. Максимальная стоимость работ — 2 млрд рублей.

В декабре 2016 года дирекция расторгла контракт с предыдущим подрядчиком «Стройсоюз СВ» из-за того, что были сорваны сроки выполнения работ. Театр должен был быть достроен к июню 2018-го за 2,5 млрд рублей.

Новая сцена театра строится на Звенигородской улице, 7. Она включит бывшие казармы Семеновского полка и новое здание за ними. Проект разработала студия Михаила Мамошина. Основной зал будет вмещать 600 зрителей. Также в проекте предусмотрена многофункциональная площадка black box.