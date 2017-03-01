Картина дня: теплая весна, запоздалый рейс и неоднозначная статистика

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал феноменально теплый первый день весны в Петербурге. Среди СМИ Северной столицы первыми об этом написали Piter TV (10:55), DP.ru (12:25) и «Санкт-Петербург.ру» (12:30).

О том, что такого теплого 1 марта в Петербурге еще никогда не фиксировали, сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. «Экстремум перекрыт, уже +5,2 градусов. Идем выше», - написал он, добавив, что предыдущий рекорд был установлен в 1989 году, тогда температура воздуха 1 марта в Ленинграде достигла плюс пяти градусов.

Таким образом, первый день весны в Петербурге побил 27-летний температурный рекорд. Остается надеяться, что тепло пришло в наш город надолго.

Второй по популярностью темой дня стала задержка рейса из Пулково в Доминикану. О том, что вылет задержали почти на 10 часов, стало известно еще в 9 часов утра. Тем не менее, в обещанное время самолет так и не вылетел. Причина — выявленные неполадки в самолете, который должен был доставить пассажиров в теплые края.

Уже вечером стало понятно, что рейс в Доминикану вылетит на 14 часов позже заявленного времени, так как новый самолет пришлось ждать из Москвы.

Но главным ньюсмейкером дня стал Петроцентр, который подарил петербургским СМИ сразу несколько топовых новостей. Жители города узнали о том, что в Северной столице стали реже жениться, но чаще рожать, меньше есть, а те мигранты, которые покинули Петербург из-за кризиса, возвращаются назад.

Так Петроцентр сообщил, что в минувшем году в городе на Неве сочеталась браком 50 тыс. 691 пара, что на 11% меньше, чем в 2015-ом. Количество распавшихся семей, напротив, выросло - было зарегистрировано 25 тыс. 053 развода, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

При этом распад института брака на рождаемость не повлиял: в 2016 году в городе на Неве родилось 72 тыс. 879 детей, что на 3% больше, чем годом ранее.

На еде петербуржцы стали экономить - за весь 2016 год показатели потребления упали на 1,5%. Но заметнее всего горожане экономили на ритуальных услугах: расходы на них сократились на 6,2%.

Самыми оперативными в первый день весны стали «Фонтанка», «Санкт-Петербург.ру» и Piter TV.