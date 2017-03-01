Зарплаты федеральных госслужащих выросли на 4%

Средняя зарплата федеральных чиновников в 2016 году выросла на 4%, сообщает Росстат.

При этом средняя зарплата госслужащих в аппарате правительства уменьшилась на 1,4% по сравнению с 2015 годом и составила 228,48 тыс. рублей. Тем не менее, это все равно наиболее высокий официальный доход среди всех федеральных чиновников.

Госслужащие в администрации президента в минувшем году получали в среднем 218,65 тыс. рублей, в Совете Федерации 176,15 тыс. рублей, а в Государственной думе немногим меньше - 154,85 тыс. рублей. При этом рост зарплаты служащих Госдумы составил 13%, по сравнению с показателем 2015 года.

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Росстат также сообщил о том, что инфляция в РФ в минувшем месяце составила 0,2%. За неделю с 21 по 27 февраля рост потребительских цен был нулевым.

В январе мниувшего года Росстат сообщал, что реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам 2016 году упали на 5,9% относительно предыдущего года.