УФАС: «АЭМ-технологии» завысила стоимость закупки на 60 млн рублей

Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении компании «АЭМ-технологии». Антимонопольный орган считает, что она нарушила закон о защите конкуренции, в несколько раз завысив минимальную стоимость закупки. АО «АЭМ-технологии» входит в АО «Атомэнергомаш»- машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом»

По данным УФАС, «АЭМ-технологии» проводила закупку клапанов высокого и низкого давления, установив минимальную цену договора в 85,3 млн рублей. При этом закупка должна была проводиться согласно Единым отраслевым стандартам госкорпорации «Росатом». Согласно ним, ее стоимость не может превышать 20 млн рублей.

«Кроме этого, заказчик мог ограничить число участников торгов, поскольку требования к массе изделий, которые он установил, соответствовали только одному чешскому изготовителю: ARAKO spol s.r.o.», - добавили в Петербургском УФАС.

На подозрительную закупку антимонопольному органу указала «Корпорация «Сплав», которая не смогла принять в ней участие из-за, вероятно, искусственно созданных ограничений.

Первое заседание комиссии Петербургского УФАС России по этому делу состоится 29 марта.