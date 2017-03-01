Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский назначен главой «Ростелекома»

Заместитель председателя ВТБ и бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский в среду, 1 марта, возглавил «Ростелеком». Назначение на должность председателя госкомпании подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, теперь должен быть собран совет директоров компании, который и примет окончательное решение.

Прежний глава «Ростелекома» Сергей Калугин уже получил предложение стать заместителем руководителя Минкомсвязи Николая Никифорова.

Калугин возглавлял компанию с 2013 года. При нем к «Ростелекому» был присоединен «Связьинвест», а также сформирован федеральный мобильный оператор Tele2. Под этим брендом работает совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» – «Т2 РТК Холдинге».

«Ростелеком» обладает крупнейшей в России сетью фиксированной связи. В Петербурге компания контролирует порядка 30% рынка, немного опережая главного конкурента — ЭР-Телеком Холдинг.

Михаил Осеевский до ноября 2011 года являлся вице-губернатором Северной столицы. После этого он отправился работать в Минэкономразвития, где на посту замминистра занимался, в частности, разработкой Федеральной контрактной системы. Летом 2012 года стал заместителем председателя ВТБ, где отвечал за развитие региональной сети.