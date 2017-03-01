  • 1 Март 2017
USD 02.03.2017 58.3776 +0.4149
USD ММВБ 18:17 58.31220  
EUR 02.03.2017 61.5417 +0.1534
EUR ММВБ 18:17 61.6780  
Нефть($) 01.03.2017 56.85 +0.58
Нефть(p) 01.03.2017 3318.77 +57.21

Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский назначен главой «Ростелекома»

Автор:


© Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Темы дня

Прежний руководитель компании ушел работать в Минкомсвязи.

Заместитель председателя ВТБ и бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский в среду, 1 марта, возглавил «Ростелеком». Назначение на должность председателя госкомпании подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, теперь должен быть собран совет директоров компании, который и примет окончательное решение.

Прежний глава «Ростелекома» Сергей Калугин уже получил предложение стать заместителем руководителя Минкомсвязи Николая Никифорова.

Калугин возглавлял компанию с 2013 года. При нем к «Ростелекому» был присоединен «Связьинвест», а также сформирован федеральный мобильный оператор Tele2. Под этим брендом работает совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» – «Т2 РТК Холдинге».

«Ростелеком» обладает крупнейшей в России сетью фиксированной связи. В Петербурге компания контролирует порядка 30% рынка, немного опережая главного конкурента — ЭР-Телеком Холдинг.

Михаил Осеевский до ноября 2011 года являлся вице-губернатором Северной столицы. После этого он отправился работать в Минэкономразвития, где на посту замминистра занимался, в частности, разработкой Федеральной контрактной системы. Летом 2012 года стал заместителем председателя ВТБ, где отвечал за развитие региональной сети.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm