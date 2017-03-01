Рейс из Пулково в Доминикану задержали на 14 часов

Рейс из Петербурга в Доминикану в среду, 1 марта, вылетит на 14 часов позже заявленного времени. Для того, чтобы отправить пассажиров в Пунта-Кану, пришлось заменять неисправный самолет, передает «Фонтанка».

Как сообщают в колл-центре авиакомпании Azur Air, другой авиалайнер пришлось ждать из Москвы. В данный момент посадка уже началась.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», рейс в Доминикану должен был вылететь в 4:30 утра. Изначально пассажирам сообщили о переносе начала полета на 10 часов из-за того, что при осмотре воздушного судна была обнаружена неисправность. Позже время посадки передвинулось еще на несколько часов.