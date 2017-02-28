Более 70 тыс. петербуржцев живут за чертой бедности

Доход более чем 70 тыс. петербуржцев по итогам 2016 года оказался ниже прожиточного минимума, передает АБН со ссылкой на председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова.

При этом, по мнению чиновника Смольного, идея о введении продовольственных карт неактуальна для Северной столицы.

«Есть и другие категории граждан, которые нуждаются в поддержке, в том числе продовольственной. Но для Петербурга и Москвы это нехарактерная проблема, скорее она актуальна для сельской местности», — считает Ржаненков.

По его мнению, в продовольственных картах нет никакого смысла, «кроме определенного коммерческого интереса магазинов».

Всего в прошлом году 19 млн россиян оказались за чертой бедности. Это на 3 млн больше, чем в 2015 году.

Ранее Минпромторг предложил ввести в России систему продуктовых карточек для малоимущих граждан. В список вошли мясо, рыба, фрукты, овощи, молочные продукты, соль, вода и другие товары.