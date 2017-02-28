Союз автошкол предлагает ужесточить выдачу водительских прав

Представители Союза автошкол Москвы планируют в первой половине марта встретиться с главой ГИБДД России Виктором Ниловым и предложить ему изменить программы обучения будущих водителей.

Члены Союза также хотят изменить правила приема экзаменов и в целом ужесточить требования к автомобилистам, сообщают «Известия»

Председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов рассказал изданию, что одна из инициатив связана с медицинской справкой. Сейчас она нужна лишь при получении прав и при их замене раз в десять лет. Срок действия справки — год. В итоге водитель следующие девять лет может обходиться без нее.

В настоящий момент по закону сотрудники ГИБДД имеют право проверять наличие медсправок лишь при выдаче водительского удостоверения.

Еще одно предложение связано со статусом начинающего водителя. В Союзе автошкол считают, что на первые два года он должен получать лишь временное удостоверение.

Для новичков предусмотрены ограничения по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям.

Кроме того, автошколы подготовили предложения по изменению методики приема экзаменов: при сдаче вождения проверять должны в первую очередь способность своевременно обнаружить опасность на дороге, правильно выбирать скоростной режим и формировать безопасное пространство вокруг своей машины.