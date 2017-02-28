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В Госдуме предлагают отмечать День защитника Отечества в августе

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© Фото: Илья Наймушин / Reuters

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По мнению депутата Сухарева, 23 февраля - не русская национальная памятная дата.

В Госдуме предлагают перенести празднование Дня защитника Отечества на конец августа - такую поправку в Трудовой кодекс подготовил депутат Иван Сухарев, передает RT.

Парламентарий напомнил, что в дореволюционной России 29 августа отмечали День памяти русского воинства. Этот памятный день был установлен в 1769 году.

"Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом", — пояснил Сухарев.

По его мнению, перенос праздника также даст россиянам дополнительный выходной летом.

При этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что появление этой инициативы породит обсуждение и может привести к дальнейшему изменению даты. Он также добавил, что законопроект еще не внесен в нижнюю палату парламента.

Коллега Нилова по комитету Михаил Тарасенко в свою очередь считает такую инициативу бесперспективной. "Мне представляется, что любая дата является в большинстве праздников условной… поэтому, мне кажется, что уже сложилось 23 февраля в общественном сознании, в менталитете народа", - отметил депутат ГД.

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