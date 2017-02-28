Новые двухсекционные автобусы прибыли в Петербург для обслуживания Кубка Конфедераций (ФОТО)

В автопарк «Пассажиравтотранса» поступили 8 двухсекционных автобусов для обслуживания зрителей Кубка Конфедераций, сообщает пресс-служба предприятия.

Новая техника оборудована двигателем экологического стандарта Евро-5, пандусом для маломобильных пассажиров, кондиционером, а также мультимедийной системой информирования, которая позволит выводить на табло в салоне трассу маршрута и расписание футбольных матчей.



Фото: ГУП «Пассажиравтотранс»

В преддверии соревнований на автобусы будет нанесена символика Кубка конфедераций.

Кроме того, в последние дни февраля завершилась поставка 53 односекционных автобусов, рассчитанных на 111 пассажиров. В скором времени автобусы выйдут на маршруты, пролегающие в разных районах города, а также связывающие Петербург и Петергоф, сообащет пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс»

Автобусы будут курсировать по шаттловым маршрутам, доставляя зрителей к стадиону от станций метро, зон парковки легкового транспорта, аэропорта.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в связи с приближающемся Кубком Конфедераций и Чемпионатом мира по футболу изменится интерфейс автоматов по продаже и пополнению проездных билетов в метро. Его продублируют на немецкий, французский, испанский, китайский языки.