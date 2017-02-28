В автоматах петербургского метро появятся четыре новых языка

Метрополитен Северной столицы внесет в автоматы по продаже и пополнению проездных билетов еще четыре языка, сообщается на сайте петербургской подземки.

Интерфейс автоматов до конца 2017 года продублируют на немецкий, французский, испанский, китайский языки. На данный момент пассажирам доступны только русский и английский. Таким образом, метро продолжат адаптировать для комфорта туристов в преддверии Кубка Конфедераций и Чемпионата мира.

Обновленную систему запустят в тестовом режиме. За несколько месяцев специалисты смогут выявить возможные недочеты. В полном объеме сервис будет запущен уже к 2018 году.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», к Кубку конфедераций-2017 был выпущен брендированный состав метро из шести вагонов, который до начала чемпионата будет курсировать по "фиолетовой" ветке метрополитена.