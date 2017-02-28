Советского хоккеиста Владимира Петрова похоронят 2 марта

Легендарный советский хоккеист Владимир Петров будет похоронен 2 марта на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщает РБК со ссылкой на президента хоккейного клуба ЦСКА Игоря Есмантовича.



По его словам, прощание с Владимиром Петровым планируется провести во Дворце спорта хоккейного клуба ЦСКА. Он также уточнил, что точное время похорон и церемонии прощания будет опубликовано в среду, 1 марта, на сайте клуба.

Как стало известно ранее, знаменитый советский хоккеист скончался на 70-м году жизни.

Его экс-партнер по национальной команде Борис Михайлов сообщил, что Петров страдал от рака.

Хоккеист Петров выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Являлся воспитанником московских "Крыльев Советов", за которые он дебютировал в 1965 году. В 1967 году в возрасте 20 лет Анатолий Тарасов пригласил его в ЦСКА, с которым он стал одиннадцатикратным чемпионом СССР.

В составе национальной команды он завоевал золотые медали Олимпиады 1972 (Саппоро) и 1976 (Инсбрук) годов, кроме того, в его активе серебро Игр-1980 в Лейк-Плэсиде.