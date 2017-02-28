Суд продлил арест экс-владельцу ГК «Город» Руслану Ванчугову до июня

Арест экс-совладельца ГК «Город» Руслана Ванчугова и домашний арест председателя совета директоров группы компаний Максима Ванчугова продлены до июня, сообщает Петербургский городской суд.

Братья Ванчуговы были задержаны 28 октября 2015 года. По версии следствия, Максим Ванчугов привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства жилых комплексов в Петербурге. От имени ГК «Город» он и неустановленные лица якобы вывели через фирмы-однодневки 832 млн рублей, которые не использовались на цели строительства.

По данным Следственного комитета, за 980 квартир были получены 2,9 млрд рублей, судьба которых в данный момент неизвестна.

В ходе следственных мероприятий были проведены обыски в приемной брата обвиняемых — депутата Государственной думы от «Справедливой России» Романа Ванчугова.

Дело ГК "Город" составляет 851 том. Потерпевшими признаны несколько тысяч человек. На одном из судебных процессов стало известно, что в их числе – мать судьи Василеостровского суда Юрия Гершевского, который заключал Ванчугова под стражу в октябре 2015 года и санкционировал обыск общественной приемной депутата Госдумы Романа Ванчугова.

В октябре прошлого года следователи снизили ущерб по делу ГК "Город" почти в два раза. Он сократился с 2,1 млрд до 1,2 млрд рублей из-за того, что в деле теперь фигурируют лишь выведенные через банк «Фининвест» денежные средства дольщиков, а квартиры, которые якобы похищались путем их оформления на подставных лиц, больше не вменяются Ванчугову.

Ранее в начале октября 2015 года был убит муж главной активистки обманутых дольщиков ГК «Город» Аллы Андреевой. На машине убитого оставлена надпись: «Ты будешь следующей!». Позже вице-губернатор Игорь Албин взял на особый контроль расследование убийства Константина Андреева. В настоящий момент убийца так и не найден.

В июле 2016 года известный петербургский бизнесмен Артем Маневич купил компанию "Город". Партнер строительной компании банк "Санкт-Петербург" уже выделил 250 млн рублей из кредитной линии размером в 2 млрд рублей. Ожидается, что ЖК будут достроены к июлю 2018 года.