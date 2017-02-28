Стала известна причина смерти хоккеиста Петрова

Двукратный олимпийский чемпион СССР по хоккею Борис Михайлов назвал причину смерти своего экс-партнера по национальной команде Владимира Петрова, передает «Спорт-Экспресс»

«Сейчас я еду в госпиталь. У Володи был рак. Буквально за полтора месяца болезнь его съела. Это произошло сегодня в 4 утра. Жена его позвонила в седьмом часу», — сообщил Михайлов.

Как стало известно ранее, знаменитый советский хоккеист Петров скончался на 70-м году жизни.

Петров выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Являлся воспитанником московских "Крыльев Советов", за которые он дебютировал в 1965 году. В 1967 году в возрасте 20 лет Анатолий Тарасов пригласил его в ЦСКА, с которым он стал одиннадцатикратным чемпионом СССР.

В составе национальной команды он завоевал золотые медали Олимпиады 1972 (Саппоро) и 1976 (Инсбрук) годов, кроме того, в его активе серебро Игр-1980 в Лейк-Плэсиде.





