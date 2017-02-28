Чиновников обяжут отчитываться об аккаунтах в соцсетях

Правительство РФ утвердило разработанный Министерством труда проект постановления о том, как государственные и муниципальные служащие, а также претенденты на такие должности должны уведомлять свои организации о присутствии в интернете.

Чиновники будут обязаны сообщать работодателя о своих аккаунтах в социальных сетях, а также предоставить ссылки на свои блоги, микроблоги и личные сайты. При этом такое правило не коснется личных мейл-адресов, мессенджеров и онлайн-объявлений о продаже, сообщают «Известия».

Присутствие на сайтах знакомств чиновникам тоже можно не афишировать, но только в том случае, если в анкетах не указано реальное имя госслужащего и нет его фотографии.

Чиновник и претендент на это звание должны будут каждый год представлять отчет со списком сайтов или веб-страниц, где они разместили информацию в предшествующем году.

В отчет надо включать общедоступные страницы, где информация размещена лично отвечающим. И при условии, что там есть информация, позволяющая идентифицировать чиновника - есть его фамилия и имя, фотография, указано место работы.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», депутаты петербургского парламента обязали чиновников отчитываться об активности в соцсетях. На минувшей недели парламентарии одобрили соответствующие поправки в городской закон «О государственной гражданской службе».

В 2015 году депутат Думы прошлого созыва Вадим Соловьев внес законопроект, запрещающий госслужащим пользоваться иностранными мессенджерами и некоторыми другими веб-сервисами, список которых должно составить правительство. В марте 2016 года Дума отклонила закон в первом чтении.