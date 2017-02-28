Знаменитый советский хоккеист Петров скончался на 70-м году жизни

Советский и российский хоккеист Владимир Петров скончался в ночь на вторник, 28 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бывшему центрфорварду ЦСКА и сборной СССР, двукратному олимпийскому чемпиону и девятикратному чемпиону мира было 69 лет.

В настоящий момент причина его смерти не сообщается.

Профессиональную спортивную карьеру Петров начал с клуба «Крылья Советов», куда пришел в 1965 году. Спустя два года он начал играть в ЦСКА.

За армейцев он играл до 1981 года. За это время клуб 11 раз становился чемпионом СССР и пять раз завоевал Кубок страны.

Владимир Петров также выступал за сборную СССР по хоккею. В ее составе он девять раз становился чемпионом мира и дважды выиграл Олимпиаду.