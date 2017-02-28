Минтруд хочет застраховать россиян от безработицы

Министр труда РФ Максим Топилин считает, что для страны было бы целесообразно перейти на систему страхования от безработицы. По его словам, это было бы возможно сделать уже через 7-10 лет, передает РБК.

Топилин отметил, что во многих странах существует аналогичная система страхования.

Он напомнил, что с начала 1990-х годов до 2001 года в России работал внебюджетный Фонд занятости, средства в который поступали от бизнеса. Тогда взносы составляли от 1,5 до 2% от фонда оплаты труда.

Министр также заявил, что, по расчетам ведомства, достаточно было бы направлять в систему страхования от безработицы 1% отчислений от фонда оплаты труда. Топилин считает, что за год таким образом можно будет собирать до 200 млрд рублей.

Сейчас на пособия по безработице из бюджета едегодно выделяется 40 млрд рублей.