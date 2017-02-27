Ученые: Молоко вредно для здоровья взрослых людей‍

Ученые заявили, что молоко вредно для организма взрослого человека. По словам специалистов, с возрастом людям становится труднее его переваривать, передает USA Today.

Ученые отмечают, что почти 55% людей не могут пить молоко без последствий для здоровья. Организм, которому тяжело переносить лактозу, начинает давать сигналы, которые проявляются как расстройства желудочно-кишечного тракта.

Далеко не все из оставшихся 40-45% людей легко переваривают молоко. Выяснилось, что количество таких людей значительно меньше.

К ним принято относить не менее 5% жителей азиатского и 25% жителей африканского континентов, если учитывать взрослых людей. Как оказалось, остальные жители нашей планеты неправильно переваривают лактозу.

Ученые определили возраст, в котором фермент, перерабатывающий лактозу – «исчезает». Как правило, это происходит в возрасте от двух до пяти лет. Специалисты добавляют, что человечеству вообще не стоит переживать из-за этого, ведь непереносимость лактозы – это естественная особенность нашего организма.