В Александровском парке из снега слепили бюст Александра Пушкина (ФОТО)

В прошедшие выходные в Александровском парке из снега появился бюст великого русского поэта Александра Пушкина, сообщает "Комсомольская правда — Петербург".

Для тех горожан, которые не узнают в снежной скульптуре классика литературы, его неизвестный автор оставил подпись.



Фото: "Комсомольская правда — Петербург"

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", совсем скоро в Северной столице начнется потепление.

В среду, 1 марта, в городе на Неве температура воздуха даже ночью поднимется до +3, днем до +4. В первый день весны в Петербурге будет облачно, пройдут небольшие дожди.

До конца недели в городе сохранится плюсовая температура - ночью в районе нуля градусов, днем +2…+4. Всю неделю ожидаются небольшие дожди, в пятницу, 3 марта, переменная облачность.