Biocad инвестирует в развитие производства в Петербурге 20 млрд рублей

В ближайшие годы биотехнологическая компания Biocad планирует инвестировать в развитие производственных мощностей в Петербурге 20 млрд руб. На данный момент она начала реализацию сразу нескольких проектов по развитию производства в Северной столице.

Один из проектов – строительство и организация центра доклинических исследований, а также производства химических субстанций и готовых форм. Его общая площадь составит более 10 тыс. квадратных метров.

Объем инвестиций в проект - 3,1 мдрд рублей собственных средств. Сроки его реализации - до 2027 года. Объект разместится в Пушкинском районе, на шоссе Подбельского.

Ожидается, что на его территории будут выпускаться 18 препаратов, 17 из которых предназначены для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. Пять из этих препаратов не имеют аналогов в РФ.

Еще 16,9 млрд рублей Biocad вложит в ближайшие 3-5 лет в развитие своего производства в Стрельне.

Компания Biocad – петербургский фармпроизводитель, который специализируется на выпуске препаратов для лечения рака, гепатита, рассеянного склероза и других заболеваний.