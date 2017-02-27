В ЗакС пожаловались на помощников депутатов из-за их участия в акции против передачи Исаакия

В Законодательном собрании Петербурга в понедельник, 27 февраля, рассмотрели анонимные жалобы на помощников депутата Оксаны Дмитриевой, которые участвовали во встрече 28 января на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ).

По словам Дмитриевой, на комиссию к начальнику отдела кадров Заксобрания Дмитрию Быченкову были вызваны ее помощники, а лично ей присутствовать на этой беседе не разрешили, передает «Фонтанка».

«Им задали вопросы: были ли они на митинге, если были, то по личной инициативе или по поручению депутата, соблюдали ли закон о госслужбе, то есть не критиковали ли они руководство ЗакСа», – заявила Дмитриева.

По ее словам, сотрудники отдела кадров не смогли сообщить, кто написал жалобы на ее помощников и показать эти обращения.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», 28 января на Марсовом поле состоялась акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В связи с отказом Смольного согласовать митинг мероприятие проходило в форме встречи с депутатами. На акции находилось до 2 тыс. человек.



Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.