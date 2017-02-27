Противники строительства храма на берегу Матисова канала готовят письмо президенту

Жители квартала «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе, выступающие против строительства храма на берегу Матисова канала, начали сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину, передает АБН.

Авторы письма просят Путина запретить в районе строительство храма св. Димитрия Солунского. Они уточняют что приобретали жилье на этапе строительства «в молодежном микрорайоне, где превалирует уникальный единый европейский архитектурный стиль».

По словам авторов обращения к президенту, инвесторы и городские власти обещали не только не уплотнять район, но и обеспечить его всей необходимой социальной инфраструктурой. При этом поликлиник, детсадов и прочих важных объектов в районе до сих пор не хватает.

«Наши семьи вложили годами накапливаемые сбережения, оформили ипотеку, которую придется выплачивать еще 15-20 лет. Перед покупкой жилья мы в полной мере были ознакомлены с планом застройки, картами, макетами, информационными буклетами, которые сейчас чиновники и лоббисты храма называют „недобросовестной“ рекламой, хотя храм возводится не по желанию китайского партнера, а по прихоти тайного спонсора и протекции министра иностранных дел С. Лаврова, а также при участии учредителей Фонда „Рейс 9268“», — говорится в обращении.

Ранее жители «Балтийской жемчужины» направили аналогичное письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Под ним подписалось 2 тыс. человек.

На берегу Матисова канала могут построить храм-памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом, которая произошла осенью 2015 года. Тогда на борту российского самолета были 224 человека. Все они погибли.