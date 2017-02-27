УФАС: В Адмиралтейском округе хотят закупать цветы с точным числом лепестков

Петербургское УФАС России заинтересовалось закупкой МО Адмиралтейский округ. Муниципалы планируют приобрести 1269 букетов за 550 тыс. рублей, установив при этом весьма странные характеристики товара.

К примеру, в состав букетов должны входить не только розы, гвоздики, хризантемы и тюльпаны, но и такие не часто встречающиеся в продаже растения, как аспидистра, лизиантус, брасика, берграс и белокрыльник.

Кроме того, установлены жесткие критерии самих цветов. Так в бутоне цветка розы должно быть от 50 до 80 лепестков, гвоздика подойдет только сростнолистная, а ее венчик должен быть свободнолепестный.

Достаточно странные требования к пленке для букетов. Ее прочность при растяжении должна составлять в продольном направлении МПа не менее 14,7, а в поперечном направлении МПа не менее 12,7. Также к удивлению крайне важна и ее температура морозостойкости - не менее минус 70 градусов.

«Причем, если вам посчастливилось выиграть и стать поставщиком букетов для Адмиралтейского округа, то в любом случае вам еще понадобится пройти ряд испытаний», - уточняет пресс-служба антимонопольного органа.

Комиссия Петербургского УФАС России установила в действиях заказчика нарушение п.6 ст.66 Закона о контрактной системе (44-ФЗ) и выдала предписание о внесении изменений в документацию об аукционе.

Глава муниципального образования Адмиралтейский Округ Евгений Барканов руководит им с 2014 года. По совместительству он является секретарем местного отделения партии «Единая Россия».