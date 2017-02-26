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Петербург проводил Масленицу народными гуляниями (ФОТО)

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© Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
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    Хороводы в Петропавловской крепости, мини-кузница на Невском проспекте и праздничная ярмарка на Московской площади: «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как жители Северной столицы провожали Масленицу.

    Масленичная лезгинка

     

    Ярмарка на Московской площади работала все праздничные дни – у памятника Ленину расположилось большое количество палаток, где можно было  приобрести пряники, украшения ручной работы, валенки и многое другое.


    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    В воскресенье людей здесь было особенно много. У некоторых лавочек выстраивались большие очереди. К примеру, пользовались спросом «Белорусские продукты» и украшения. В то же время пряники и бублики не были столь популярны.


    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    На сцене ведущая в праздничном костюме проводила конкурсы. Некоторые из них были весьма странные – к примеру, вскидывать вверх шарфы и шапки во время того, как играет припев гимна российской молодежи «Давай, Россия!», или же станцевать на сцене лезгинку.


    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    Для самых маленьких гостей ярмарки работали аниматоры, которые водили с малышами хороводы и мастерили поделки, пока их родители толпились у палаток с продуктами и украшениями.

     


    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    Сам себе кузнец

     

    Самое центральное место празднования Масленицы в Петербурге – стык Малой Садовой и Невского проспекта – не было столь популярно у горожан и гостей Северной столицы. В дневное время здесь было совсем малолюдно, и ведущая праздника, проводя викторину, разрешала детям и их родителями пользоваться смартфонами, чтобы быстрее найти ответ.


    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    После 17:30, когда на праздничной сцене стали появляться артисты, число зрителей увеличилось. Звучали хиты советской и российской эстрады, некоторые пускались в пляс.


    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    Тем временем большой интерес самых маленьких гостей праздника привлек кузнец, который у них на глазах изготавливал гвозди и другие металлические детали. Самые смелые могли взять в руки молоток и попытаться помочь мастеру.


    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    Радость для туристов

     

    Пожалуй, самое масштабное празднование Масленицы было в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.  Возле массивной сцены расположилось множество палаток с блинами, пирогами и другими  русскими яствами, а напротив нее главный персонаж праздника – масленичное чучело.


    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    Пока перед гостями праздника выступали певцы и певицы, исполняющие вживую и под фонограмму хиты прошлых лет, часть посетителей крепости спешили сфотографироваться с еще несожженным чучелом.

     
    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    В разгар праздника  в Петропавловке температура воздуха была не столь высока -  чуть ниже нуля. Некоторые согревались в танце. Больше повезло детям,  для которых было множество различных подвижных конкурсов. Победители получали сладкие подарки.

     
    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    На празднике можно было встретить много иностранных туристов. К примеру, компания молодых ребят и девушек из Азии восторженно разглядывали все вокруг и даже попытались на ломанном русском узнать у продавщицы сахарных петушков «Это в Россия любой день так?».


    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    После того как на сцене коллектив «Рандеву» исполнил композицию Елены Ваенги, неожиданно для всех пришло время сжигать чучело. К нему тут же двинулось большое количество людей с телефонами и фотокамерами, образовав  возле него плотное кольцо. Чучело сгорело за минуту.

     
    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру" 

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