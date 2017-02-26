Петербург проводил Масленицу народными гуляниями (ФОТО)

Масленичная лезгинка

Ярмарка на Московской площади работала все праздничные дни – у памятника Ленину расположилось большое количество палаток, где можно было приобрести пряники, украшения ручной работы, валенки и многое другое.



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

В воскресенье людей здесь было особенно много. У некоторых лавочек выстраивались большие очереди. К примеру, пользовались спросом «Белорусские продукты» и украшения. В то же время пряники и бублики не были столь популярны.



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

На сцене ведущая в праздничном костюме проводила конкурсы. Некоторые из них были весьма странные – к примеру, вскидывать вверх шарфы и шапки во время того, как играет припев гимна российской молодежи «Давай, Россия!», или же станцевать на сцене лезгинку.



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Для самых маленьких гостей ярмарки работали аниматоры, которые водили с малышами хороводы и мастерили поделки, пока их родители толпились у палаток с продуктами и украшениями.



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Сам себе кузнец

Самое центральное место празднования Масленицы в Петербурге – стык Малой Садовой и Невского проспекта – не было столь популярно у горожан и гостей Северной столицы. В дневное время здесь было совсем малолюдно, и ведущая праздника, проводя викторину, разрешала детям и их родителями пользоваться смартфонами, чтобы быстрее найти ответ.



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

После 17:30, когда на праздничной сцене стали появляться артисты, число зрителей увеличилось. Звучали хиты советской и российской эстрады, некоторые пускались в пляс.



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Тем временем большой интерес самых маленьких гостей праздника привлек кузнец, который у них на глазах изготавливал гвозди и другие металлические детали. Самые смелые могли взять в руки молоток и попытаться помочь мастеру.



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Радость для туристов

Пожалуй, самое масштабное празднование Масленицы было в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Возле массивной сцены расположилось множество палаток с блинами, пирогами и другими русскими яствами, а напротив нее главный персонаж праздника – масленичное чучело.



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Пока перед гостями праздника выступали певцы и певицы, исполняющие вживую и под фонограмму хиты прошлых лет, часть посетителей крепости спешили сфотографироваться с еще несожженным чучелом.



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

В разгар праздника в Петропавловке температура воздуха была не столь высока - чуть ниже нуля. Некоторые согревались в танце. Больше повезло детям, для которых было множество различных подвижных конкурсов. Победители получали сладкие подарки.



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

На празднике можно было встретить много иностранных туристов. К примеру, компания молодых ребят и девушек из Азии восторженно разглядывали все вокруг и даже попытались на ломанном русском узнать у продавщицы сахарных петушков «Это в Россия любой день так?».



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

После того как на сцене коллектив «Рандеву» исполнил композицию Елены Ваенги, неожиданно для всех пришло время сжигать чучело. К нему тут же двинулось большое количество людей с телефонами и фотокамерами, образовав возле него плотное кольцо. Чучело сгорело за минуту.



Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"