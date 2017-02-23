Россияне перешли на дешевые сладости

Несмотря на финансовый кризис, россияне незначительно сократили потребление сладостей, но перешли на более дешевые конфеты и печенья. Такие данные приводят «Аргументы недели».

Показатели потребления сладкого в РФ одни из самых высоких в мире: до кризиса россияне ежегодно съедали 3 млн тонн конфет, печенья и так далее – около 20 килограмм на каждого. За последние восемь лет спрос на сладкое сократился незначительно – примерно на 3%.

За два последних года сладости очень сильно подорожали. В связи с этим большая доля потребляемого сладкого в России приходится на относительно недорогое печенье в упаковке - на него тратят 22% всех «сладких денег». Ещё 12% у развесного печенья. Номер два – развесные конфеты с долей 16%. При этом в России стали совершенно непопулярны вафли, конфеты в упаковке и шоколадные драже - у них только по 2–3%.

Вместе с этим экспорт сладкого из РФ в 2016 году увеличился в несколько раз: в минувшем году за рубеж продали российских кондитерских изделий на 1 млрд долларов (более 64 млрд рублей).

«Традиционно основной покупатель российских кондитерских изделий – Казахстан. Но на остальных местах многое изменилось. Потребителем номер два в 2016 году стал Китай, оттеснивший на третье место Белоруссию. Вообще теперь РФ экспортирует сладости уже в 40 стран мира», – рассказывает директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина.

Однако большая часть производства шоколада в России – это транснациональные компании. Например, «Марс» владеет пятью фабриками, выпускают каждую седьмую сладкую плитку в РФ. Швейцарская «Нестле» построила в России семь предприятий, «Крафт Фудс» – три, включая шоколадные фабрики в Покрове и городе Чудове.