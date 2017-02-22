NASA обнаружило три пригодные для жизни планеты

Астрономы NASA заявили, что три из семи обнаруженных ими планет потенциально пригодны для жизни, сообащется на сайте агентства.



Ученые обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, которые находятся в 40 световых годах от нас. На всех этих планетах может быть вода.



Ученые предполагают, что три планеты являются потенциально пригодными для жизни. На остальных четырех жизнь вряд ли возможна. В связи с сильной близостью к звезде или, наоборот, сильной удаленностью от нее — либо слишком высокая температура, либо слишком низкая.



«Это открытие может стать значительным прорывом в поисках пригодных для жизни пространств», — отмечает NASA.

Обнаружение планет в агентстве оценивают как «самое значительное открытие, по крайней мере, за последние 14 лет».