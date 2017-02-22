На "Зенит-арене" во время шоу прорвало трубу с водой

На "Зенит-арене" в нескольких местах прорвало трубу с водой, передает АБН со ссылкой на очевидцев.

В одной из секций под трибунами прорвало трубу с холодной водой. В некоторых местах под потоки подставили мусорные баки.



Фото: АБН

«Вода льется в нескольких местах под трибунами», — сообщил посетитель стадиона.



Фото: АБН

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", во время выступления группы «Танцы минус» на музыкальном фестивале "Радио Зенит" были большие проблемы со звуком. Гости фестиваля жаловались на холод.

Первое тестовое мероприятие прошло на «Зенит-арене» 11 февраля. Бесплатные билеты на шоу начали выдавать 3 февраля, однако официальный сайт стадиона сразу же «рухнул». О скандале с упавшим сайтом и спекулянтами билетов можно прочесть в большом материале "Санкт-Петербург.Ру" - "Первое мероприятие на «Зенит-арене» рискует превратиться в столпотворение из-за липовых билетов".

В конце января стало известно, что первые три официальных матча на «Зенит-арене» пройдут 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года. «Зенит» сразится с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром».