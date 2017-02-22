Правительство Петербурга создало компанию по курортному развитию Сестрорецка

Комитет имущественных отношений Петербурга создал подконтрольное АО "Авенариум+", которое займется курортным развитием Сестрорецка.

"Компания будет заниматься вовлечением в оборот и реконструкцией деревянных домов, принадлежащих городу, и созданием комфортной среды – логистики, точек притяжения. Это должен быть курорт. Вы видели, какое там количество шлагбаумов?", - приводит «Фонтанка» слова главы комитета Александра Семчукова

На 2017 год в бюджете уже заложены субсидии "Авенариуму" – 70 млн рублей. Они предусмотрены на создание детского оздоровительного лагеря, указано в законе.Развитие курорта начнется с Сестрорецка и затем распространится на другие приморские посёлки.

Ранее идею разработать программу развития Сестрорецка в 2015-м озвучил вице-губернатор Михаил Мокрецов. Тогда Смольный заявлял о новых общественных пространствах, пешеходных улицах и центрах отдыха для детей.