Картина дня: «Красный бор», Ильдар Дадин и пенсионер Минобороны

Самой популярной темой за прошедшие сутки, по данным «Монитора» стала просьба депутатов петербургского ЗакСа возобновить работу полигона «Красный бор». Об этом написало 13 петербургских СМИ, первыми из которых стали «Агентство Бизнес Новостей» (10:40), «Петербургский дневник» (10:55) и «Телеграф» (11:15).

Петербургское Законодательное собрание одобрило обращение к министру природных ресурсов РФ Сергею Донскому с просьбой перевести полигон "Красный Бор" в федеральное ведение. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил особую важность вопроса - обращение депутатов уйдет спецпочтой.

В документе парламентарии отмечают, что решение арбитражного суда об отзыве у полигона лицензии может существенно ухудшить экологическую ситуацию в регионе, так как власти не будут иметь возможности проводить важные работы по обезвреживанию отходов.

Второй по популярности темой в петербургских СМИ стало известие об освобождении заключенного Ильдара Дадина. Первым снова было «Агентство Бизнес новостей» (12:00), сразу за ним об этом написали Закс.ру и «Фонтанка» (12:05).

Президиум Верховного суда отменил приговор Дадину, который первым в России был осужден за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Теперь уже бывший заключенный может обратиться в суд с иском о компенсации за незаконное уголовное преследование. Ему оставалось отсидеть пять месяцев.

Но, пожалуй, главным героем дня стал пенсионер Минобороны, который застрелил напавшего на него грабителя. Об этом написали семь петербургских СМИ, первым из которых стала «Фонтанка» (15:15), затем «Деловой Петербург» (15:30) и «Невские новости» (16:10).

В 14:10 около торгово-офисного центра «Атлантик» на Савушкина, 126 двое неизвестных подбежали к пенсионеру Преступники попытались его ограбить. Мужчина имел при себе наградной пистолет Макарова и начал стрелять. Один грабитель убит, второй - запрыгнул в ожидавший его темный «Форд Фокус» и скрылся с места преступления.

Следственный комитет посчитал действия военного пенсионера самообороной. Теперь главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти рассматривает возможность награды для военного пенсионера.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Агентство Бизнес новостей», «Фонтанка» и Закс.ру.